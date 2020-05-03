Чита, , 08:38 — REGNUM В Забайкальском крае значительно возросло число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки, 2 мая, круг инфицированных в Забайкалье расширился сразу на 31 человека. А всего в крае подтверждено уже 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 25 детей.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая общее число инфицированных в Забайкалье составляло 167 человек. Но есть и хорошие новости: победить COVID-19 смогли уже 53 человека.

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