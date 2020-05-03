Владивосток, , 08:37 — REGNUM Из-за аварии на теплосетях во Владивостоке в районе кольца Багратиона из-под земли рванул фонтан горячей воды.

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Улицу залило кипятком. В то время, как местные жители, проживающие в этом районе сообщают, что в домах нет воды.

Очевидцы говорят, что столб горячей воды хлынул из-под земли на высоту 10 метров.

Как сообщили VL.RU в мэрии Владивостока, на место происшествия выехала оперативная бригада. Установлено, что произошёл прорыв теплотрассы. После вскрытия асфальта будет устранён прорыв.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле из-за прорыва системы водоснабжения во Владивостоке остался без воды практически весь микрорайон «Снеговая Падь». Воду жителям подвозили автоцистернами, к которым выстроились огромные очереди.