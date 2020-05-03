Иглинский район, Башкирия, , 08:42 — REGNUM Один человек погиб, еще один получил ожоги во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 мая огнеборцы были подняты по тревоге на тушение пожара в жилом доме в селе д. Петрово-Федоровка Иглинского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом размером 6×8 м. Они оперативно ликвидировали пожар.

Сообщается, что во время борьбы с огнем они обнаружили тело женщины 1945 года рождения. Мужчина 1943 года рождения, который самостоятельного начал бороться с огнем получил ожоги. Его доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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