Иркутск, , 08:30 — REGNUM В Иркутской области, где из-за малоснежной зимы и неблагоприятных погодных условий уже стартовал пожароопасный сезон, удалось потушить почти все действующие природные пожары.

Снимок экрана 2020-05-03 в 12.23.36 Правительство Иркутской области

Как сообщает сегодня, 3 мая, официальный сайт региона, за последние сутки в Приангарье было зарегистрировано три действующих очага общей площадью 976 га, из которых 815 га, покрытых лесом. Однако на сегодняшнее утро не потушенным осталось возгорание на площади 0,3 га, обнаруженное в Качугском районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Иркутской области удалось ликвидировать 14 лесных возгораний общей площадью 6731,5 га, из которых 3120,5 га, покрытых лесом.

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