Иркутск, , 08:14 — REGNUM Круг выявленных заражённых новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области расширился ещё на 19 человек, зарегистрирована пятая смерть. Подробности не сообщаются.

По данным оперативного штаба региона, всего на утро 3 мая в SARS-CoV-2 в Приангарье официально подтверждён в 185 случаях. Большая часть инфицированных находится в инфекционных отделениях стационаров, 58 выздоровело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 мая в области было выявлено 14 новых заразившихся.

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