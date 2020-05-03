Барнаул, , 08:05 — REGNUM Роспотребнадзор подтвердил массовое заражение новым коронавирусом у десяти сотрудников алтайского ЗАО «Эвалар», которое является крупнейшим в России производителем биологически активных добавок. По данным программы «Вести-Алтай», заражение SARS-CoV-2 лабораторно подтверждено у 10 человек. Все они помещены в стационар. Ещё 30 работников, контактировавших с больными, отстранены от работы. Им и членам их семей выданы постановления о самоизоляции.

На «Эваларе» зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции Цитата vesti22.tv

Комментируя случившееся, канал «Алтайские крайности», отмечает: «По данным Роспотребнадзора, первую дезинфекцию на «Эваларе» провели ещё 25 апреля. В те же дни по Бийску поползли тревожные слухи о массовом заражении. Однако, СМИ и краевые власти, целую неделю молчали. Тишину информагентств можно понять (большинство принадлежит «Эвалару»), а вот объяснить скрытность со стороны краевых властей нельзя. Тем более, сравнить есть с чем: змеиногорский рудник так не замалчивали. А тут — фармацевтическая компания, тема, между прочим, федерального масштаба».

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус обнаружили у жительницы Барнаула, которая прибыла домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имевшиеся признаки ОРВИ, женщину не взяли на учёт, как прибывшую из-за рубежа. Больше недели муж инфицированной ходил на работу, считая, что здоров.

Ещё одна вспышка коронавирусной инфекции произошла в Змеиногорском районе, где расположен где расположен Корбалихинский рудник. Из-за не вовремя проведённых карантинных мероприятий заражёнными оказались более 100 вахтовиков. В настоящее время в регионе выявили уже почти 500 инфицированных SARS-CoV-2.

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