Барнаул, , 07:39 — REGNUM В Алтайском крае число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает стремительно увеличиваться. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки, 2 мая, было выявлено 47 новых инфицированных.

Основная их масса проживает в Змеиногорском районе (23 человека) и Барнауле (17 человек). Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 составляет уже 498 человек, из них 49 детей до 17 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус бы выявлен у жительницы Барнаула, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имевшиеся признаки ОРВИ, женщину не поставили на учёт, как прибывшую из-за рубежа, и не взяли тест на SARS-CoV-2. Больше недели муж инфицированной ходил на работу, думая, что здоров.

Ещё одна вспышка произошла в Змеиногорском районе, где расположен Корбалихинский рудник. Из-за несвоевременно проведённых карантинных мероприятий более сотни его работников заразились SARS-CoV-2 и были госпитализированы. Напомним, ранее сообщалось, что из общего числа инфицированных лишь в 40 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 312 случаях имел место контакт с ранее заболевшими.

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