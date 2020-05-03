Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM Жители Свердловской области, которые из-за коронавируса вынуждены оставаться в Израиле, вернуться домой на следующей неделе. Рейс «Тель-Авив — Ростов-на-Дону-Екатеринбург» выполнит самолёт «Уральских авиалиний».

Как сообщает информационный портал Е1, перелёт запланирован на 6 мая.

Также 4 мая планируется вывезти граждан России из Таджикистана (самолёт приземлится в Сургуте) и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт «Уральских авиалиний» вывез граждан России из Таиланда. Рейс, на борту которого 116 пассажиров, совершил посадки в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт «Уральских авиалиний» вылетел из Таиланда с гражданами РФ на борту