Тайбэй, , 07:26 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Тайваня, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался недалеко от уезда Тайдун. Очаг залегал на глубине 40 километров. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-востоке Перу. Информации и возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

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