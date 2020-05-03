Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM Экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин» на Камчатке пришло на помощь аварийной подводной лодке. Такова была легенда учений, прошедших на Тихоокеанском флоте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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В ходе учений была проведена проверка спасательного судна «Георгий Козьмин» к выполнению задач по спасению аварийной подлодки. Во время тренировки задействовали глубоководный аппарат АС-30, который базируется на спасателе.

«Аппарат был спущен на воду, выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, закрепленной на дне в водолазном полигоне. Экипаж глубоководного аппарата произвёл осмотр коммингс-площадки «аварийной» подлодки, а затем, выполнив стыковку, произвёл вентиляцию отсеков у условно аварийной субмарины, подачу напряжения и питания, а также восстановил связь. В период проведения учения АС-30 осуществил три стыковки со стенд-макетом подлодки», — сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине туристам разрешат посещать маяки Минобороны России. Доступ военные откроют на маяки Анива и Жонкиер.