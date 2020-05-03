Салехард, , 06:41 — REGNUM Один человек пострадал в ходе пожара, который начался в двухэтажном многоквартирном доме в населенном пункте Лесной поселок Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 мая сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 06:10 (04:10 мск). Огонь охватил площадь в 495 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. В 07:25 (05:25 мск) пожар удалось локализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая при пожаре в жилом доме в Калининском районе Санкт-Петербурга погибли двое мужчин.

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