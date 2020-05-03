Ростов-на-Дону, 3 мая 2020, 06:28 — REGNUM Борт компании «Уральские авиалинии», направленный в Таиланд для возврата граждан России, приземлился в промежуточном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в авиакомпании.
Сообщается, что спецборт покинул Таиланд 2 мая.
Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, 116 граждан страны вывозит рейс из Пхукета через Ростов-на-Дону и Уфу. Конечной точкой рейса станет Екатеринбург. Кроме того, сообщалось, что борт совершит дозаправку в аэропорту «Шымкент» (Казахстан).
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