Санкт-Петербург, 3 мая 2020, 06:17 — REGNUM Борт компании «Аэрофлот», направленный в Таиланд для возврата граждан России, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом говорят данные аэропорта Пулково.
Сообщается, что спецборт покинул Пхукет в 16:28 мск 2 мая. Пассажиров рейса в Пулково ожидают сотрудники Роспотребнадзора и чиновники администрации Санкт-Петербурга.
Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, 116 граждан страны транспортирует из Таиланда авиакомпания «Уральские авиалинии».
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