Москва, , 06:04 — REGNUM Брак, допущенный при строительстве ракете-носителе «Протон-М» в 2015—2016 годах, устранят для старта спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Об этом сообщает источник в отрасли, передает РИА Новости.

«График ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает отправку ракеты «Протон-М» на космодром в начале лета», — сообщили агентству.

Сообщается, что устранение допущенного брака позволит осуществить запуск спутников телекоммуникационных спутников «Экспресс» 30 июля.

Как сообщало 20 апреля ИА REGNUM, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о причинах переноса запуска ракеты с марта на июль.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин назвал срок доработки «Протона» с бракованными деталями