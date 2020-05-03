Нерюнгри, Якутия, , 05:51 — REGNUM В Якутии в Нерюнгринском районе 3 мая на строительной площадке обогатительной фабрики «Инаглинская — 2» произошло возгорание мусора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Видео с черным столбом дыма появилось в соцсетях. Авторы сообщили, что пожар случился на строительной площадке ОФ «Инаглинская — 2» компании «Колмар».

В 2018 году угледобывающая компания «Колмар» начала строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2». На фабрике планируется переработка 12-ти млн тонн угля в год.

Как выяснилось, на строительной площадке загорелись остатки пеноплекса. Возгорание ликвидировано, рабочий процесс не нарушен.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар площадью 900 кв. метров был ликвидирован на пилораме в Ленинградской области 2 мая.