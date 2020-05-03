Москва, , 05:34 — REGNUM Актриса Татьяна Васильева, у которой был обнаружен коронавирус, описала свои симптомы. Об этом актриса рассказала в своём Instagram.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», — сказала актриса.

По её словам, она ждала скорую помощь 8 часов, а больницы оказались «переполнены» пациентами. Актриса сообщила, что врачи ей позволили лечиться дома в режиме самоизоляции.

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, Васильева госпитализирована, и сообщила, что у нее выявлен коронавирус.

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