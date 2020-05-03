Лима, , 04:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-востоке Перу, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в 49 километрах к северо-западу от города Атунколла. Глубина залегания очага составила 185,6 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,6 у берегов греческого острова Крит. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

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