Магадан, Магаданская область, , 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

Читайте также: На Камчатке спасли заблудившихся снегоходчиков

Туристы позвонили на номер 112 и сообщили свои координаты, к ним на вездеходах и снегоходах выдвинись спасатели. Через два часа туристов обнаружили и привезли в Магадан. Пострадавших нет.

В спасательный операции принимали участие 16 человек и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке трое друзей, путешествовавших на снегоходах, заблудились в 80 км от населённого пункта. Из-за обильного снегопада колею, по которой они ехали, замело, найти дорогу домой самостоятельно туристы не смогли.