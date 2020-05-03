Ла-Пас, , 02:51 — REGNUM Жертвами крушения самолета ВВС Боливии стали четыре пассажира и два пилота, сообщает 2 мая Los Tiempos.

Самолет Beechcraf ВВС Боливии с регистрационным номером FAB 051 вылетел из Бени в Санта-Круз. Через 15 минут экипаж сообщил о неполадках на борту, в связи с чем развернулся и предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета, однако потерпел крушение в районе лагуны Суарес.

По данным прибывших не место крушения спасателей, все шестеро находившихся на борту человек погибли. Сообщается, что пассажиры были гражданами Испании и направлялись в международный аэропорт с целью вернуться на родину.