Париж, , 02:45 — REGNUM Количество смертей из-за коронавируса во Франции возросло до 24 760 человек. Об этом передаёт BFMTV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки число погибших составило 166 человек. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за последние 24 часа на 794 человека и составляет в данный момент 120 979.

Как сообщало 27 апреля ИА REGNUM, количество погибших в результате заражения вирусом во Франции достигло 23 293 человека.

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