Анкоридж, США, , 23:47 — REGNUM Приём авиарейсов, приостановленный из-за проверки самолёта, возобновил международный аэропорт в городе Анкоридж в американском штате Аляска. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Поясняется, что аэропорт возобновил работу после инцидента, касающегося вопроса безопасности. В воздушной гавани совершил незапланированную посадку самолёт, доставлявший груз в одну из стран Азии. Проверка на борту воздушного судна проводилась сотрудниками полиции и ФБР.

Местное издание Anchorage Daily News утверждает, что причиной незапланированной посадки и последующей проверки самолёта было сообщение о минировании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании аэробуса, который должен был следовать рейсом Москва — Южно-Сахалинск.

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