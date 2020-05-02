Лондон, , 23:33 — REGNUM Трое мужчин, нарушив режим карантина, приехали в загородный парк и забили насмерть дикую утку в британском графстве Дарем. Об этом 2 мая сообщает издание Metro.

Инцидент произошёл в городе Седжфилд около 18:00 по местному времени 30 апреля. Группа мужчин с палками прибыла в парк и набросилась на стаю диких уток. Одну из птиц они забили прямо на глазах у шокированных прохожих, ещё одна птица серьёзно пострадала.

Очевидцы произошедшего вызвали полицию, полицейские задержали одного из буйных посетителей парка прямо на месте происшествия, ещё двое мужчин, избивавших птиц, были найдены и задержаны после непродолжительных розысков.

Сообщается, что мужчинам были предъявлены обвинения в убийстве дикой птицы и в нарушении ограничений на поездки, введённых из-за пандемии коронавируса. Все трое нарушителей предстанут перед судом 28 мая.

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