Арзамас, Нижегородская область, , 23:19 — REGNUM Доследственную проверку информации об избиении подростками мужчины начали следователи в городе Арзамасе. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

Информация и видеозапись драки мужчины и подростков была размещена в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Уточнялось, что инцидент произошёл на улице Мира в городе Арзамасе.

По данному факту следователями была организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности участников драки и возможного пострадавшего.

По итогам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

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