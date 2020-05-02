Харьков, Украина, , 22:28 — REGNUM Нарушители карантина избили журналиста Никиту Кныша после вызова им полиции к месту массового скопления людей в украинском городе Харькове. Об этом 2 мая сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своём Facebook.

На размещённой в соцсети видеозаписи Кныш подходит к месту массового скопления людей и, представляясь журналистом, задаёт молодым людям вопросы о нарушении ими введённого в стране режима карантина. После этого журналист вызвал на место происшествия полицию.

Журналист долго пытался убедить полицейских отреагировать на нарушение молодыми людьми карантина, но те ответили, что постановление властей Украины о карантине является только рекомендацией. После этого сотрудники полиции уехали, а молодые люди, по словам Кныша, начали избивать журналиста, после чего отняли у него телефон и рюкзак с личными вещами.

Журналист обратился в больницу для снятия побоев и в полицию с заявлением. Национальный союз журналистов Украины осудил избиение журналиста, освещавшего важную тему нарушения карантинных требований в стране и призвал Национальную полицию адекватно отреагировать на инцидент.

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