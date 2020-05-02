Санкт-Петербург, , 22:12 — REGNUM Пожар площадью 900 кв. метров был ликвидирован на пилораме в ленинградской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар на открытой площадке пилорамы был ликвидирован в деревне Малое Забородье в Ломоносовском районе. Общая площадь возгорания составила 900 кв. метров.

При возгорании площадь пожара составляла 300 кв. метров, затем она возросла до 900 кв. метров. Локализация была объявлена в 20:15 мск, ликвидация возгорания произошла в 20:56 мск. В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время идёт установление причин и обстоятельств возникновения возгорания. Проводится предварительная оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на пилораме в деревне Малое Забородье в Ленинградской области.

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