Село Новая Усмань, Воронежская область, , 21:52 — REGNUM Проверку по факту травмирования при падении из окна врача скорой медицинской помощи Новоусманской ЦРБ проводят следователи в Воронежской области. Об этом 2 мая сообщила журналистам и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Елена Андрикевич.

Андрикевич пояснила, что по факту получения телесных повреждений мужчиной, выпавшим из окна больницы, начата проверка, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В настоящее время врач находится в отделении реанимации с тяжёлыми травмами. По данным ряда региональных СМИ, ЧП произошло в ночь на 2 мая, 37-летний врач выпал из окна своей палаты на втором этаже больницы, в которой он проходил лечение в связи с заражением коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении из окна больницы в Воронежской области врача скорой медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Воронежем врач с коронавирусом выпал из окна больницы