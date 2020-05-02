Курск, , 21:18 — REGNUM Проверку информации о смерти трёхмесячного ребёнка, которому чтобы отказали в госпитализации в одной из больниц, проверяет прокуратура в городе Курске. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как написал курский бизнесмен в социальной сети, к нему обратились родители ребёнка, которого прооперировали врачи в Орловской области. После сложной операции на головном мозге мальчику требовалось наблюдение в условиях реанимации в детском стационаре, но Курская областная детская больница, как утверждает бизнесмен, отказала ребёнку в госпитализации и его вынужденно поместили в отделение реанимации больницы в Железногорске Курской области. 2 мая стало известно, что ребёнок умер.

Прокуратура Курской области организовала проверку информации, изложенной рядом СМИ о гибели трёхмесячного ребёнка из-за отказа ему в госпитализации в одной из курских больниц. Прокуратурой будет дана оценка действиям медиков, а также соблюдению требований законодательства о здравоохранении.

Кроме того, по инициативе региональной прокуратуры следственные органы региона решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Администрация региона опубликовала соболезнования близким в связи с кончиной ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скончавшейся после падения из окна главе госпиталя для ветеранов в Красноярске.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончалась выпавшая из окна глава красноярского госпиталя