Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Пожар площадью около 600 кв. метров произошёл на пилораме в Ленинградской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на пилораме, расположенной в деревне Малое Заборье. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 18:27 мск. Было установлено, что горят пиломатериалы, складированные в штабеля на открытой площадке.

Изначально площадь пожара составляла около 300 кв. метров, затем она возросла до 600 кв. метров. В настоящее время к тушению возгорания привлечены 17 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в металлическом ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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