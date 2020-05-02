Париж, , 20:30 — REGNUM Пожар на складе в городе Бобиньи, расположенном на севере Франции, уничтожил контейнеры с медицинскими масками. Об этом 2 мая сообщает газета Le Parisien.

По данным журналистов, возгорание произошло утром в субботу, 2 мая, на большом по площади складе, на котором хранились контейнеры с текстилем и медицинскими масками. Количество сгоревших защитных средств не уточняется.

В результате пожара пострадал один человек. К месту происшествия прибыли более 150 пожарных.

На данный момент, правоохранительными органами устанавливаются причина возгорания и виновные. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции введены ограничения по розничной цене на одноразовые медицинские маски, которые не должны превышать €0,95 за штуку.

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