Винница, Украина, , 19:41 — REGNUM Участников группировки, несколько лет занимавшейся кражей православных икон, задержали сотрудники правоохранительных органов на Украине. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

По данным Генпрокуратуры, группа лиц занималась кражей икон, в том числе антикварных, в период с 2018 по 2020 годы. Грабители были задержаны 30 апреля в момент кражи трёх икон 1860 года из храма в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области.

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию трёх членов группировки. Более 70 сотрудников полиции провели 13 обысков на территории Одессы, Киева и Хмельницкого. В результате обысков были обнаружены и изъяты большое количество икон, денежные средства, орудия совершения преступления.

Задержанным были предъявлены обвинения по статье «Кража в крупном размере, соединенная с незаконным проникновением в помещение». В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения и о наложении ареста на их имущество.

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