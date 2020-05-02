Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM Продавец кур стал жертвой недовольных завышенной, по их мнению, ценой на товар покупателей в Индии. Об этом 2 мая сообщает издание India Today.

Инцидент произошёл в районе Джахангирпури на северо-западе Дели. Мужчина 35-ти лет, торговавший курами, стал жертвой нападения четверых злоумышленников.

По предварительным данным, покупатели, спросив цену у продавца, начали возмущаться, что цена на кур значительно выше, чем на рынке. Словесный спор перешёл в драку, покупатели нанесли своей жертве несколько ранений ножом и другими предметами.

Очевидцы произошедшего вызвали для пострадавшего скорую помощи, мужчина был госпитализирован, но скончался от полученных ранений. В настоящее время полиция задержала одного из предполагаемых злоумышленников, ещё трое разыскиваются.

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