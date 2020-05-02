Переславль-Залесский, Ярославская область, , 18:27 — REGNUM В Ярославской области на карантин закрыт Переславский санаторный детский дом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

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Инфекция выявлена у сотрудника детского учреждения. Детский дом переходит на полную изоляцию.

«39 детей, находящиеся в учреждении, будут получать необходимое обеспечение и уход. 26 сотрудников переводятся на временный закрытый круглосуточный режим работы. В детском доме усиливаются профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Ранее на карантин был закрыт детский дом в Гаврилов-Яме, где коронавирус выявлен у одной из воспитанниц.

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