Севастополь, , 17:53 — REGNUM Один человек погиб, трое, в том числе один ребёнок, пострадали в результате ДТП в Севастополе. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Авария произошла около 12:12 мск на Качинском шоссе в Нахимовском районе, столкнулись два легковых автомобиля. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из автомобилей четырёх пострадавших. Один из них погиб от полученных травм.

Трое пострадавших, в том числе ребёнок, были госпитализированы. Спасатели ликвидировали последствия аварии с проезжей части, в том числе производился смыв пролившегося топлива и технических жидкостей.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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