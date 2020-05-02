Курган, , 17:33 — REGNUM В Курганской области 2 мая при обследовании одного из охотничьих угодий Юргамышского района сотрудниками ОМОН «Скиф» задержаны с поличным четверо браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Часть изъятого арсенала Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В задержании участвовали сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

У браконьеров были изъяты разделанные туши сибирской косули и зайца, две единицы гладкоствольного оружия, два карабина и двуствольное горизонтальное ружьё. Кроме того, в арсенале правонарушителей оказалось более ста патронов различного калибра.

По факту составлен ряд административных материалов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в Курганской области на данный момент действует запрет на посещение лесов и весеннюю охоту из-за опасной пожарной обстановки.

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