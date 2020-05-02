Хьюстон, США, 2 мая 2020, 17:14 — REGNUM Вертолёт полиции потерпел крушение в американском штате Техас. Об этом 2 мая сообщил шеф полиции города Арт Асеведо в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
ЧП произошло в северной части города Хьюстона в ночь на 2 мая. Сотрудники полиции вылетели для проверки информации об обнаружении нескольких тел. Вертолёт рухнул на землю недалеко от многоквартирного дома.
В результате крушения вертолёта на месте погиб один полицейский, ещё один получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Информации о возможных пострадавших среди тех, кто находился на земле, не поступало.
В настоящее время идёт расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Канады объявило пропавшими без вести пятерых пилотов вертолёта, потерпевшего крушение возле берегов Греции.
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