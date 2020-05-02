Первоуральск, Свердловская область, , 17:11 — REGNUM В роддоме Первоуральска, где у сотрудников подозревали наличие коронавирусной инфекции, отменён карантин. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства Свердловской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Как уточняет информационный портал Е1, ограничительные меры сняты постановлением регионального управления Роспотребнадзора, так как повторные тесты на коронавирус, взятые у сотрудников медицинского учреждения дали отрицательный результат. Таким образом, причин для ограничений в работе роддома нет.

Напомним, что карантин был введён после того, как экспресс-тесты показали положительный результат на наличие коронавирусной инфекции у медсестры и уборщицы роддома. В пресс-службе медицинского учреждения сообщили, что в случае закрытия учреждения на карантин рожениц будут направлять в Екатеринбург.