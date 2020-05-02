Крит, Греция, , 16:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано сейсмологами недалеко от греческого острова Крит. Об этом 2 мая сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:51 по всемирному координированному времени (15:51 мск). Эпицентр землетрясения находился в 80 км на юг от города Иерапетра (проживает более 12,3 тыс. человек).

Очаг подземных толчков был расположен на глубине около 17 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у берегов Пуэрто-Рико.

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