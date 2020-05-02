Нижний Новгород, , 16:26 — REGNUM 34-летний мужчина задержан в Нижнем Новгороде о подозрению в нескольких поджогах. По мнению МВД, в основном мужчина поджигал машины, рядом оставлял свою фирменную подпись «ОТРАВВЗ».

Следствие считает, что житель Нижнего Новгорода поджигал автомобили, а также коммерческую недвижимость. Общий ущерб специалисты оценили в более чем 1,5 млн рублей. Во время задержания мужчина оказал сопротивление. Пострадал полицейский.

Мужчина распылил перцовый баллончик в глаза сотруднику правоохранительных органов, тот получил химический ожог глаз и ссадины руки.

При обыске в доме задержанного были изъяты государственные регистрационные номерные знаки, аэрозольные баллончики с краской и перцовые баллончики, бутылка с горючей жидкостью.

Мужчина помещен под стражу, уголовные дела возбуждены по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Ведется следствие.