Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM В Екатеринбурге создадут стратегический запас средств индивидуальной защиты для медиков. Решение было принято на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Данный пункт внёс в протокол заседания глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Отметим, что на данный момент запаса индивидуальных средств защиты в медицинских учреждениях муниципалитета хватит на полмесяца.

Также на особый контроль взята санитарная уборка подъездов многоквартирных домов (а это порядка 26 тыс. подъездов) и уборка улиц Екатеринбурга.