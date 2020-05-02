Луганск, , 15:50 — REGNUM Более трети украинских силовиков, воюющих против жителей Донбасса в составе 93-й бригады ВСУ, старше 40 лет. Об этом сообщил 2 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Более 30 процентов контрактников 93-й бригады составляют военнослужащие от 40 до 50 лет, пять процентов — это пожилые люди старше 50 лет, как правило, склонные к алкоголизму», — рассказал он.

По словам Осадчего, украинская молодёжь не спешит идти воевать против Донбасса, поэтому в ВСУ набирают всех желающих, невзирая на возраст.

Представитель Народной милиции рассказал о свежей небоевой потере, связанной с алкоголизмом украинских силовиков.

«Жертвой чрезмерного употребления спиртных напитков стал очередной «старик-разбойник» из первого механизированного батальона 93-й бригады сержант Мельник 1969 года рождения… Он не заметил патрона в патроннике во время чистки оружия, в результате чего получил огнестрельное ранение…» — добавил Осадчий.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили два беспилотника, при помощи которых ВСУ корректировали огонь и проводили разведку.

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