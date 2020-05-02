Луганск, 2 мая 2020, 15:50 — REGNUM Более трети украинских силовиков, воюющих против жителей Донбасса в составе 93-й бригады ВСУ, старше 40 лет. Об этом сообщил 2 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По словам Осадчего, украинская молодёжь не спешит идти воевать против Донбасса, поэтому в ВСУ набирают всех желающих, невзирая на возраст.
Представитель Народной милиции рассказал о свежей небоевой потере, связанной с алкоголизмом украинских силовиков.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили два беспилотника, при помощи которых ВСУ корректировали огонь и проводили разведку.
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