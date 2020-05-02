Сибай, Башкирия, , 15:47 — REGNUM 19-летняя девушка на мопеде врезалась в столб в Башкирии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД,

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло ночью 1 мая в Сибае.

Девушка ехала на мопеде по ул. Индустриальное шоссе. В какой-то момент она наехала на стоящий справа столб. Водитель мопеда получила травмы и была доставлена в больницу.

По предварительной информации, у нее не было водительского удостоверения. Более того, она управляла транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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