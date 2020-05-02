Кишинёв, , 15:46 — REGNUM За последние два дня, 1 и 2 мая в столице Молдавии сотрудники Инспекции общественной безопасности остановили двух водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе национальной инспекции общественной безопасности Молдавии.

По данным ведомства, 1 мая около полудня сотрудники ведомства остановили автомобиль Hyundai, который «хаотично» передвигался по улице Алба-Юлия города Кишинева. Тест на наличие алкоголя в организме 44-летнего водителя показал наличие 1,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе.

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Аналогичный случай в столице Молдавии произошел утром 2 мая на улице Петрикань. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Opel, который передвигался по улицам города «виляя». В результате теста, выяснилось, что в выдыхаемом 64-летним водителем воздухе концентрация алкоголя составила 0,34 мг/л.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период майских праздников на дорогах России сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей.