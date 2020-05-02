Курган, , 15:20 — REGNUM В Курганской области 2 мая был ликвидирован крупный лесной пожар. Сгорела трава и заброшенное садовое товарищество у деревни Забродская Притобольного района. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13:00 по местному времени (11:00 мск). К ликвидации огня на 23 гектарах привлекался вертолет Ми-8, который совершил шесть сбросов воды общим объемом 18 тонн.

На земле пожар ликвидировали 68 человек и 25 единиц техники.