Гомель, Белоруссия, , 15:20 — REGNUM В городе Гомеле 2 мая на двенадцатом этаже общежития произошло возгорание, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Во время пожара в здании сработала сигнализация. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировала четырех человек из двух комнат на двенадцатом этаже. В помощи медицинского персонала эвакуированные не нуждались.

Пожар был ликвидирован, огнем повреждено имущество, которое находилось в комнате. В результате пожара никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии произошел пожар на территории интерната для детей-инвалидов.