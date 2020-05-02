Содружество Пуэрто-Рико, , 15:18 — REGNUM Возле берегов островного государства Пуэрто-Рико зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 2 мая сообщает Геологическая служба США.

Согласно информации источника, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 11 км в юго-восточном направлении от населённого пункта Тальябоа, в котором проживает около тысячи человек.

Также известно, что очаг подземных толчков располагался на глубине 4,3 км и что данных о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами в результате землетрясения нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,3.