Барановичи, Белоруссия, , 15:08 — REGNUM В Белоруссии 1 мая на территории дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, расположенного в поселке Городище Барановичского района Брестской области, произошел пожар. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 1 мая в 20:27. Огнем были уничтожены кровля и перекрытия здания на площади 30 квадратных метров.

Также в результате пожара были повреждены кровля и перекрытия на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье горело здание реабилитационного центра для лиц, страдающих алкоголизмом и наркозависимости.