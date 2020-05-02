Луганск, 2 мая 2020, 15:03 — REGNUM Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР при поддержке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели сбить два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ в районе населённых пунктов Калиновка и Донецкий, сообщил 2 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ещё один беспилотник кустарного производства был уничтожен в районе Калиновки, где он вёл разведку, добавил Осадчий. Информация с карты памяти БПЛА изучается специалистами.
Как сообщала ИА REGNUM, в результате обстрела посёлка Золотое-5 повреждения получили шесть жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.
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