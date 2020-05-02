Минск, , 14:53 — REGNUM В результате столкновения двух автомобилей, произошедшего 1 мая на пересечении автомобильных дорог «Лида-Слоним» и «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» в районе деревни Дроздово Лидского района Белоруссии, пострадал водитель одного из транспортных средств, сообщает 2 мая «Лидская газета».

По данным журналистов, водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался в направлении населенного пункта Гончары со стороны деревни Мосевичи и выезжая на перекресток не выполнил требование дорожного знака «движение без остановки запрещено», в результате чего произошло столкновение с внедорожником Volvo, который двигался со стороны города Лида.

В результате столкновения водитель автомобиля Volkswagen Passat получил травмы и был доставлен Лидскую районную больницу. Пассажир, который находился с ним в машине не пострадал. Водитель и пассажир автомобиля Volvo также не пострадали.

Читайте также: В Белоруссии в результате ДТП опрокинулись два автомобиля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Витебской области Белоруссии произошло два ДТП, в результате которых опрокинулись два автомобиля.