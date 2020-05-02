Нью-Йорк, США, , 14:20 — REGNUM Жительница Нью-Йорка Лилиан Экштейн скончалась в возрасте 93 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом передает телеканал NY1.

Экшейтн родилась в Чехословакии. Когда ей было 12, ее вместе с семьей — родителями и 14 братьями и сестрами — схватили нацисты в их собственном доме.

По словам ее дочери, она была очень сильной женщиной, эта сила уже в детстве помогла ей пережить Освенцим, где она спасла жизнь одной женщине, украв кусок хлеба и тайком пронеся в барак. Позже, уже живя в США, она встретила ту женщину на одном памятном вечере. Вся семья Экштейн погибла.

После войны она уехала в США, создала семью. Недавно она сломала шейку бедра и в клинике, где она проходила лечение, заразилась коронавирусом. Начались осложнения, женщину подключили к аппарату ИВЛ, но это не спасло ее.