Уфа, , 14:19 — REGNUM Еще четыре участка подтопило в Уфе из-за подъема уровня воды в реке Белая. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, за прошедшие сутки уровень реки Белая поднялся на 8 см и составил 636 см. В связи с этим увеличилась и площадь подтопления.

Так, было подтоплено еще четыре участка в Кировском районе города. А всего подтоплено 66 участков и два жилых дома.

Кроме этого, в Микрорайоне Затон произошел перелив грунтовой дороги по ул. Серова. Придомовые участки рядом с дорогой не подтоплены.

Спасатели продолжают откачивать грунтовые воды в поселке Максимовка. С конца марта в этом поселке было откачано более 190 тысяч кубометров воды. Грунтовые воды откачивают и на ул. Хетогурова.

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